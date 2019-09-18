مباحث الهرم تداهم منزل مسجل خطر اتخذه وكرا لتجارة السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
داهمت مأمورية من ضباط مباحث الهرم منزل مسجل خطر اتخذه وكرا للتجار في السلاح.
وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام مفادها قيام "مصطفى.ا" 44 سنة، عاطل، السابق اتهامه في 4 قضايا (تبديد- خطف- مخدرات) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم من ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقية آلية، بندقية خرطوش عيار 12 مم، و22 طلقة.
أمام الرائد كريم عبد الواحد، وكيل فرقة الهرم، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.
تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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