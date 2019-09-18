لعنة المال تنتهي بالدم.. جريمتا قتل في الجيزة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، جريمتي قتل منفصلتين، القاسم المشترك بينهما خلاف مالي بين الجاني والضحية.

الواقعة الأولى سجلتها أوراق التحقيق بقسم شرطة العياط، إذ أنهى عامل حياة شقيقه "رضا.ص" 30 سنة، مقيم كفر عمار، اعتدى عليه بآلة حادة بسبب خلاف على الميراث، وأمكن ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة.

وقُتل عامل على يد بائع خردة في منطقة بشتيل بمركز أوسيم شمال المحافظة؛ بسبب خلاف مالي على مبلغ بقيمة 500 جنيه.

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تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووقع قتيل بشارع عبد الحميد سليمان بمنطقة بشتيل.

تحريات الرائد أحمد عادل رئيس مباحث نقطة بشتيل، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين بائع خردة وعامل بسبب خلاف على مبلغ مالي 500 جنيه، تطور إلى مشاجرة.

اعتدى بائع الخردة بسلاح أبيض على صديقه، وسدد له طعنة في الرقبة أنهت حياته، وتمكنت قوة بقيادة المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم من ضبط المتهم والسلاح.