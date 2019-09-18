مصر | اكتشف تجارته في المخدرات فقتله.. تفاصيل قتل عامل لشقيقه بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشف تجارته في المخدرات فقتله.. تفاصيل قتل عامل لشقيقه بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل قتل عامل لشقيقه الأكبر، وتبين أن المجني عليه كان يتاجر في المواد المخدرة، وأنه نشبت مشاجرة بينه وبين شقيقه بسبب تجارته الآثمة.

كان أنهى عامل حياة شقيقه الأكبر، إثر تعديه عليه بالضرب بألة حادة، بعد نشوب مشاجرة بينهما، بنطاق مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، واقتياده إلى ديوان المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل، بمنطقة كفر عمار بنطاق المركز.

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وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتوجه قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإنتقال قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث البدرشين والعياط، والرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح معاوني مباحث المركز، تبين نشوب مشادة كلامية بين رضا.ص.ص، في العقد الثالث من عمره، وبين شقيقه الأصغر، عامل، تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها الأخير بالضرب بألة حادة على رأس شقيقه الأكبر محدثا إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وإقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق أخر شرع شاب في قتل أخيه، إثر نشوب مشاجرة بينهما لوجود خلافات عائلية، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، سدد خلالها الأول طعنة نافذة بجسد الأخير، محدثا إصابته التي نقل على إثرها لمستشفي القصر العيني وتم حجزه داخل وحدة العناية المركزة لسوء حالته الصحية، وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بعدما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة للعميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من مستشفي القصر العيني، بوصول خالد. ف.م، في العقد الثالث من عمره، ومقيم بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، مصاب بطعنة نافذة بجسده، تم حجزه على إثرها داخل وحدة العناية المركزة، لسوء حالته الصحية.