مصر | "علشان الفلوس".. بائع خردة ينهي حياة صديقه بطعنة بالرقبة في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "علشان الفلوس".. بائع خردة ينهي حياة صديقه بطعنة بالرقبة في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم بائع خردة على قتل صديقه، مسددا له طعنة بسلاح أبيض، أصابه بمنطقة الرقبة، وأسقطه قتيلًا متأثرًا بجراحه، إثر نشوب مشاجرة، بسبب وجود خلافات مالية بينهما، بمنطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة وإقتياده إلى ديوان المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والنقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشادة كلامية بين بائع خرده وصديقه بسبب وجود خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة سدد خلالها الأول طعنة بسلاح أبيض برقبة صديقه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته في الحال.

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وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط المتهم بارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ومن ناحية أخري حاول شاب قتل أخيه، إثر نشوب مشاجرة بينهما لوجود خلافات عائلية، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، مسددا خلالها الأول طعنة نافذة بجسد الأخير، محدثا إصابته التي نقل على إثرها لمستشفي القصر العيني وتم حجزه داخل وحدة العناية المركزة لسوء حالته الصحية، وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بعدما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة للعميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من مستشفي القصر العيني، بوصول خالد. ف.م، في العقد الثالث من عمره، ومقيم بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، مصاب بطعنة نافذة بجسده، تم حجزه على إثرها داخل وحدة العناية المركزة، لسوء حالته الصحية.