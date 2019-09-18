شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على التابلت.. التعليم تجهز بيانات طلاب الثانوى لبدء سداد مبلغ التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتجهيز قاعدة بيانات طلاب الصف الأول الثانوى استعدادا لاستخدامها فى سداد الطلبة لتأمين أجهزة التابلت خلال الفترة المقبلة.

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وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص، إن التطوير التكنولوجى يعمل حاليا على حصر طلاب الصف الأول الثانوى وتجهيز بياناتهم الخاصة بنوعيات المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بعد أن تم التنسيق مع الهيئة العامة للبريد لسداد الطلبة المبلغ المحدد كتأمين على الأجهزة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أنه سيتم البدء فى توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام نوفمبر المقبل ويستمر حتى ديسمبر على أن يؤدى طلاب الصفين الاول والثانى الثانوى امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت بواقع امتحان فى كل ترم دراسى.