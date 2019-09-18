أخبار مصر

التعليم تطالب المدارس بالالتزام بجداول الإشراف اليومى لتحقيق الإنضباط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المدارس بالالتزام بجداول الإشراف اليومى لتحقيق الإنضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بإعداد الجدول المدرسى، وتوزيع المهام، والأدوار على أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومى، وبصفة خاصة فى فترة بداية اليوم الدراسى  والفسحة خلال اليوم الدراسى وموعد انصراف الطلاب، استعدادا لدخول باقى الصفوف الدراسية الأسبوع المقبل من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

وقالت مصادر مسئولة، فى تصريح خاصة، إن العام الدراسى يجب أن يبدأ بشكل منضبط ومستقر حتى يستفيد الطلاب من بداية العام، وتنتهى أعضاء هيئة التدريس من المنهج الدراسى والمقررات قبل دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول ، مشيرة الى أن الوزارة تتابع المشكلات الموجودة فى المدارس سواء ما يتعلق بالصيانة أو عجز المعلمين والكثافات الطلابية وجار وضع حلول لهذه المشكلات.

وكانت الدراسة انطلقت فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثانى الابتدائى الأربعاء الماضى 11 سبتمبر الجارى و21 لباقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوى.

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تطالب المدارس بالالتزام بجداول الإشراف اليومى لتحقيق الإنضباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا