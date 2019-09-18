شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المشيخة العامة للطرق الصوفية تنظم مؤتمراً لدعم مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن المؤتمر يهدف الى التأكيد على دعم الدولة المصرية فى مواجهة المخططات التى تستهدف تقسيم الشعب المصرى ،وللتأكيد على الثبات فى مواجهة هؤلاء ، مضيفا أهمية دور التصوف فى دعم القيم الأخلاقية والتسامح و مواجهة التطرف، ويعد المؤتمر هو بداية لسلسة من المؤتمرات سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية .
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