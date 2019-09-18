شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المشيخة العامة للطرق الصوفية تنظم مؤتمراً لدعم مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية ،اليوم الأربعاء، المؤتمر الصوفى السنوى العام، بمركز مؤتمرات الأزهر وسط حشد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق وأبناء ومريدى الطرق من جميع أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن المؤتمر يهدف الى التأكيد على دعم الدولة المصرية فى مواجهة المخططات التى تستهدف تقسيم الشعب المصرى ،وللتأكيد على الثبات فى مواجهة هؤلاء ، مضيفا أهمية دور التصوف فى دعم القيم الأخلاقية والتسامح و مواجهة التطرف، ويعد المؤتمر هو بداية لسلسة من المؤتمرات سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية .



