شكرا لقرائتكم خبر عن "معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق معرض ملكات مصر الذى أقيم بمتحف ناشونال جيوجرافيك بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 1 مارس حتى 15 سبتمبر الجارى نجاحاً لافتاً.

وصرح السفير ياسر رضا، سفير جمهورية مصر العربية فى واشنطن - فى بيان للخارجية الثلاثاء أن عدد زوار المعرض تجاوز 96 ألف شخص، كما أفردت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية مثل وول ستريت جورنال وواشنطن ديبلومات، وواشنطن بوست، وبى بى سى مساحات واسعة للحديث عن المعرض الذى تناول حياة ست ملكات بمصر القديمة.

وأوضح أن المعرض كشف عن تميز مكانة المرأة فى المجتمع المصرى القديم على نحو فاق جميع الحضارات القديمة.

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وأشار سفير مصر فى واشنطن إلى مشاركة السفارة مع مؤسسة ناشونال جيوجرافيك فى تنظيم يوم عن مصر خلال شهر يوليو الماضي، لتسليط الضوء على مختلف جوانب الثقافة المصرية، وكذلك تنظيم جولات خاصة لزيارة المعرض لممثلى المؤسسات الأمريكية الرسمية ومجتمع الأعمال، إلى جانب اختيار مصر لتكون محور أنشطة المؤسسة خلال صيف 2019

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كما ثمّن السفير رضا تلك الفعاليات التى تسهم فى دعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وتبرز وجه مصر الحضاري، مؤكداً حرص السفارة على المساهمة مع الجهات الأمريكية فى تنظيم تلك المعارض والأحداث الثقافية فى إطار دور وزارة الخارجية فى الترويج للثقافة والسياحة المصرية.



ومن المقرر أن تنتقل مقتنيات معرض ملكات مصر إلى معرض آخر عن الملكة نفرتارى يُقام فى مدينة كنساس سيتى بولاية ميسورى خلال الفترة من 15 نوفمبر 2019 حتى 29 مارس 2020.