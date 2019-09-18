شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو لسيدة مسنة تلقى فيها قصيدة لحب مصر، ودعماً للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد حملة التشويه التى تتعرض لها الدولة حالياً من شائعات مغرضة. وجاء نص القصيدة كالأتى: Advertisements يا مصر محبتك فى عيون الناس أنتى، أزاى تنزلى الحرب وأنتى اللى صبرتي دا انتى مؤيدة بجذور النصر فى السما أنتى، أتذكرتى فى القرآن النصر فيكى أنتى سيسى بيقولك يا مصر هجيب النصر فيكى أنتى،أنا والجيش والشرطة والشعب هنجيب النصر ليكى أنتى

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