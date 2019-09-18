أخبار× 24ساعة..الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التعليم: جار تحديد قائمة المدارس الفنية التى تطبق نظام الجدارات والمهارات التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا آنفو جراف.. استعدادات "التضامن "لدعم مراكز الإغاثة لمواجهة سيول الأمطار بدء حصر وتسجيل المواطنين استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى فى 5 محافظات لطلاب الشهادات الفنية.. احصل على نتيجة تقليل الاغتراب برقم الجلوس Advertisements الزراعة: بدء إجراءات توزيع التقاوى الشتوية بمنافذ "الوزارة" والتعاونيات الزراعة: نستهدف تحصين 2 مليون رأس أغنام وماعز ضد مرض المجترات التنمية المحلية والبيئة تبحثان جهود وخطط مواجهة السحابة السوداء وحرق قش الأرز الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنزع ملكية العقارات المتداخلة بمحور عدلى منصور الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات القوى العاملة: توقيع اتفاقية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% لـ 76 مصنعاً بالإسماعيلية الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

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