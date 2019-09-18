مصرع طفل سقط في بالوعة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه داخل بالوعة بالشارع الجديد، بمدينة السلام. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لانتشال جثة الطفل، بعد تلقي رئيس مباحث قسم شرطة السلام، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفل داخل بالوعة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ، وجار تكثيف الجهود لانتشال جثمان الطفل. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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