عامل يقتل صديقه بطعنة في الرقبة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طعنة في الرقبة أنهت حياة عامل على يد بائع خردة بمركز أوسيم، اليوم الثلاثاء.

تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووقع قتيل بشارع عبد الحميد سليمان بمنطقة بشتيل.

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تحريات الرائد أحمد عادل رئيس مباحث نقطة بشتيل، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين بائع خردة وعامل بسبب خلاف على مبلغ مالي 500 جنيه، تطور إلى مشاجرة.

اعتدى بائع الخردة بسلاح أبيض على صديقه، وسدد له طعنة في الرقبة أنهت حياته، وتمكنت قوة بقيادة المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم من ضبط المتهم والسلاح.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.