​مرصد الكهرباء: 15 ألفًا و850 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء 15 ألفا و 850 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الاثنين خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى، اليوم، 28 ألفا و750 ميجاوات مقابل 28 ألفا و900 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألف ميجاوات.

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ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الثلاثاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السابعة و55 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الاثنين باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.