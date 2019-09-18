"زيادة طفيفة في الأسعار".. الإسكان تفتح باب حجز شقق "جنة" الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مرحلة جديدة لشقق مشروع "جنة" للإسكان الفاخر بـ 5 مدن جديدة، الأسبوع المقبل.

وتبدأ إجراءات التسجيل وسداد مقدمات الحجز يوم الثلاثاء المقبل، 24 سبتمبر الجاري عبر الموقع الإكتروني (www.hdb-reservation.com)، وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب في 5 مدن جديدة.

وشملت مدن لطرح: (الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة).

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وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن عدد الوحدات التي سيتم طرحها في مشروع جنة الأسبوع المقبل سيصل إلى 3 آلاف وحدة، كاملة التشطيبات.

وأشار عباس، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الأسعار لن تشهد زيادة كبيرة عن آخر طروحات لمشروع جنة في هذه المدن، قائلا: "لن يكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار ولكنها ستكون طفيفة".

يأتي ذلك ضمن مخطط الوزارة للإعلان عن أكبر طرح لوحدات سكنية وأراضي بالمدن الجديدة للفوز بحصة من عوائد شهادات قناة السويس الجديدة.

ووصل سعر المتر في مدينة الشيخ زايد بأخر طرح لمشروع جنة 11250 جنيها، و9700 جنيه للمتر في القاهرة الجديدة، بينما سجل المتر 8520 جنيها في 6 أكتوبر، وسجل المتر 8860 جنيها في المنصورة الجديدة.​