مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. تجديد حبس شقيقين 15 يوما بتهمة قتل نجل عمهما طعنا بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. تجديد حبس شقيقين 15 يوما بتهمة قتل نجل عمهما طعنا بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

تجديد حبس شقيقين 15 يوما بتهمة قتل نجل عمهما طعنا بالوراق

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس الشقيقين "ع. ص" و"س. ص"، بعد قتلهما لنجل عمهما ويدعى "أحمد" وشهرته ميدو، بطعنة بالصدر، حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.

مفاجآت جديدة في واقعة قتل شقيقين لنجل عمهما بالوراق

واصلت النبابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيقات في واقعة قتل شاب ويدعى "أحمد" وشهرته ميدو على يد أبناء عمه ويدعو "ع. ص" و"س. ص"، وكشفت التحقيقات مفاجآت جديدة في الواقعة.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.

كلب يعقر طفلًا في وجهه بالمرج

عقر كلب، طفلا في وجهه، بشارع مسجد القعقاع بمنطقة مؤسسة الزكاه بمنطقة المرج، لمعرفة التفاصيل.. اضغط هنا.

تعرف على عقوبة التحرش فى القانون المصري