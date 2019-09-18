مصر | ما هي أسباب الحوادث المرورية وطرق تجنبها؟ (تعرف عليها)

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حوادث السير والطرق غالبا ما تنتج عن أخطاء بشرية، مما تسبب في وفاة البعض، وإصابة آخرين، لذا نعرض لكم أغلب أسباب حوادث السير وطرق تجنبها وأنواع الإصابات التى تنتج عنها، كالتالي:

أسباب حوادث السير:

1.زيادة السرعة:

إذ تتسبّب زيادة سرعة المركبة في فقدان السيطرة عليها، وتُعيق القدرة على تلافي وقوع الحوادث، وتُعدّ زيادة سرعة.

2.المَركبة من الأسباب الرئيسيّة التي تؤدّي إلى الحوادث المروريّة، إذ تساهم بنسبة 43.6% من إجمالي الأسباب المؤدّية إلى حوادث السير.

3.قطع الإشارات المروريّة بشكل خاطئ:

يعدّ قطع الإشارة المروريّة وهي حمراء ثاني أكبر الأسباب المؤدّية إلى الحوادث المروريّة، حيث تساهم بنسبة 18.4% من إجمالي الأسباب المؤدّية إلى حوادث السير.

4.عدم التجاوز بشكل صحيح:

يتسبّب التجاوز الخاطئ للمركبات بنسبة 16.5% من الحوادث المروريّة.

5.التهوّر أثناء قيادة المركبات:

يُخيّل لبعض السائقين أنّهم يملكون الطريق، فلا يبالون بالمركبات الأخرى المحيطة بهم، ولا يبالون بسلامتهم ولا سلامة غيرهم مؤدّين بطيشهم وتهورّهم في القيادة إلى حوادث مروريّة شنيعة.

6.عدم التركيز أثناء القيادة:

يحدث ذلك بانشغال السائق بالتحدّث عبر الهاتف، أو التحدّث إلى مرافقيه، أو عدم تركيز نظره على الطريق أثناء القيادة بتلفّته يمنةُ ويسرة، بالإضافة إلى انشغاله في تقليب الأشرطة، وهذه كلّها أسباب تشتّت ذهن السائق وتتسبّب في حوادث مروريّة.

7.عدم الالتزام بشروط السلامة العامّة:

مثل عدم استخدام حزام الأمان أثناء قيادة المركبات.

8.قيادة المركبات من قبل أشخاص غير مؤهّلين لذلك:

تعد قيادة المركبات من قبل القاصرين الصغار والمراهقين أحد أسباب الحوادث المروريّة، فهم لا يكترثون ولا يقدّرون حجم المخاطر التي سيتعرّضون لها أثناء قيادتهم للمركبات من دون تدريب أو وعي، وهنا يبرز دور الأهل في مراقبة أولادهم وتوعيتهم حول هذا الموضوع.

9.عدم الصيانة الدورية للمركبة:

حيث تعدّ صيانة الإطارات والكوابح بشكل دوري ضروريةً لتفادي الحوادث المرورية الناجمة عن تعطّلها.

10.تعاطي السموم والحبوب المحرمة:

يتناول بعض السائقين هذه السموم ظنًا منهم بأنها تنشطهم وتطرد النوم من أعينهم فتتسبب بآثار وخيمة على العقل ممّا يؤدّي إلى الحوادث المروريّة. قيادة أصحاب البصر الضعيف وكبار السن للمركبات.

11.القيادة عند الشعور بالإرهاق والنعاس.

12.عدم محاسبة المخالفين لقواعد السير وأنظمته.

13.وجود الحيوانات السائبة على الطرقات.

إصابات حوادث السير الأكثر شيوعًا

تختلف الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية باختلاف موقع الشخص في المركبة والشارع، واتّخاذه احتياطات السلامة العامة كحزام الأمان أو غيره، وهناك عدّة إصابات شائعة عن الحوادث المروريّة والتي تتسبّب في إعاقة للشخص، منها:

إصابات الحبل الشوكيّ:

تتسبّب إصابة الحبل الشوكي في حدوث خلل عصبيّ يمكنه أن يُحدث عجزًا بشكلٍ كليٍ أو جزئيٍ حسب درجة الإصابة التي تعرّض لها الشخص، كما تصاحب إصابة الحبل الشوكي عدّة مشكلات صحيّة أبرزها:

المضاعفات التي تحدث في الجهاز الدوريّ والقلب، والالتهابات الرئويّة، والآلام المزمنة، والتقرّحات السريريّة، وعدم القدرة على المشي بسبب شلل الأطراف والشدّ العضلي التشنّجي، بالإضافة إلى عدم القدرة على التحكّم بالمخارج، ويتعرض ما بين 15-40 شخصًا من كل مليون شخص في العالم لإصابات في الحبل الشوكي.

ارتجاج الدماغ وإصابات الرأس:

تُعزى معظم حالات الوفيات الناجمة عن الحواث المروريّة لإصابات الرأس وارتجاج الدماغ، حيث يتعرّض 100 شخص من مئة ألف شخص لإصابات الرأس سنويًّا، تنقسم بين بسيطة بنسبة 20%، ومتوسّطة إلى شديدة بنسبة 80%. بتر الأطراف: تعدّ حوادث السير أحد الأسباب الرئيسيّة لبتر الأطراف لدى الشباب، حيث إنّ 20% من حالات البتر تكون في الأطراف السفليّة، و75% منها في الأطراف العلويّة، وتحصل أغلبها لدى الرجال في الفئة العمريّة المتراوحة ما بين 15-45 سنة.

الحروق:

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تعتبر الحروق من المشاكل الخطيرة المُصاحبة للحوادث المروريّة وخاصّةً عند وجود عدد كبير من الأشخاص في المركبة أثناء حصول الحادث؛ لما قد تتسبّب به من وفاة للأشخاص المُصابين نتيجة تصاعُد الأدخنة والغازات السامّة أو تعرّضهم للحروق الحراريّة.

كدمات القفص الصدري والقلب والرئتين:

تتسبّب بعض الحوادث المروريّة بهذه الكدمات منتجةً بذلك كسورًا في عظم القفص الصدريّ وتمزّق الأعضاء الداخليّة مثل: القلب، والرئتين، كما يُمكن أن تتسبّب في انفجار الشريان الأورطي.

إصابات البطن والأعضاء الموجودة به:

يُعزى سببُ هذا النوع من الإصابات إلى الحوادث المروريّة بنسبة 85% من المُصابين؛ حيثُ تُعد الحوادث المروريّة السبب الرئيسيّ لها، وتبلغ نسبة الوفيات بسبب إصابات البطن وأعضائه 6% من إجمالي الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.

الكسور:

تتراوح الكسور المصاحبة لحوادث السيّر ما بين كسور بسيطة وكسور مضاعفة مرافقة لتمزّق في الأنسجة المحيطة، والأعصاب، والعضلات، وتبلغ نسبة الكسور في العالم ما يقارب 2% من سكانه، نصفها نتيجة الحوادث المروريّة، كما يُمكن أن يرافق كسور العظام الطويلة نزيفٌ داخليٌّ قد يتسبّب في الوفاة مثلما يحصل عند كسور عظام الحوض، أو الشلل؛ نتيجة تلف الأعصاب الطرفيّة أو الشريانيّة الناجم عن ضغط الطرف المكسور عليها.

الآثار النفسية والاجتماعية:

يتعرّض أغلب المصابين بحوادث مروريّة إلى حالة من الخوف، والقلق، والنسيان التي تؤدّي بدورها إلى الاكتئاب، وتسمّى هذه الأعراض بالضغوط النفسيّة ما بعد الحوادث.

إصابات أخرى: تتمثّل بحدوث إصابات وخلل في الحجاب الحاجز، والأوردة والشرايين في الرقبة، والكلى، وما قد يتبعها من مضاعفات خطيرة، مثل: الجلطات الدماغيّة، بالإضافة إلى كسور الفكين، وإصابات الوجه، وتَمزّق الأنسجة فيه.

10 أسباب لانفجار إطار السيارة أثناء السير:

1- زيادة الحمل عن الحد المقنن للسيارة

2- انخفاض أو ارتفاع ضغط النفخ عن ضغط الإطارات الموصى به من قبل الشركة المصنعة

3- السرعة فوق الحد المسموح به

4- ارتفاع درجة حرارة المحيط

5- تعرض الإطار لعديد من الصدمات

6- التخزين فى أماكن رطبة أو مناخ مرتفع الحرارة

7- الفرملة أو الوقوف المفاجئ والتسارع المفاجئ

8- عدم معايرة ضغط الهواء وخاصة قبل السفر لمسافات طويلة

9- عدم مناوبة الإطارات بالسيارة بشكل دائم، حيث يوصى بتبديل أماكن الإطارات بعضها البعض كل ١٥ ألف كم.

10- عدم تحريك السيارة التى تتعرض للتوقف وقت زمنى كبير دون الاستخدام

كيفية تجنّب حوادث:

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال إتباع النصائح الآتية:

عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

إتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.