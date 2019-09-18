أخبار مصر | نكشف بالصور اللون الحقيقي لمتحف التحرير قبل وبعد الترميم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف بالصور اللون الحقيقي لمتحف التحرير قبل وبعد الترميم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الجدل بين المهتمين بالشأن الأثري في مصر، بل وبين بعض الأثريين العاملين في الحقل الأثري، وبين متخصصين في فنون الترميم، حول لون ترميمات المتحف المصري بالتحرير من الداخل، والتي لم تثر فقط المهتمين بالشأن الأثري بل أثارت الكثيرين من محبي المتحف العظيم عبر العالم.

والحالة التي ثارت حول المتحف المصري بالتحرير تشبه إلى حد كبير الحالة التي ثارت حول لون قصر البارون إمبان والاتهامات التي واجهت وزارة الآثار بتغيير لونه، من الأصفر الرملي إلى الأحمر الطوبي، وهو الأمر الذي ردت عليه وزارة الآثار بالعديد من الوسائل كان آخرها زيارة ميدانية من وزير الآثار للقصر والذي كشف فيها عن اللون الأصلي له أمام عدسات الكاميرا.

جولة ميدانية لكاميرا الخليج 365 بين ترميمات المتحف

وكما عودت الخليج 365 متابعيها، قمنا بجولة ميدانية بين أروقة المتحف المصري بالتحرير، نرصد عمليات الترميم والتي تجري جزءً جزءً كل لا تتعطل الزيارات ولا يتم غلق المتحف، والتقطنا العديد من الصور للمجسات والمكاشف التي تم عملها للحوائط للكشف عن الألوان الأصلية التي كان عليه المتحف عند إنشاؤه قبل ما يزيد عن مائة عام.