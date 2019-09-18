أخبار مصر | في عهد السيسي.. القضاء على فيروس "سي" من خلال حملة 100 مليون صحة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. القضاء على فيروس "سي" من خلال حملة 100 مليون صحة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدة مبادرات رئاسية صحية للحفاظ على صحة المواطنين، وكان على رأسهم مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، لتصبح مصر خالية من ذلك المرض اللعين.

تقدم لكم بوابة "الخليج 365" الاكترونية، فى السطور القادمة التعريف بالمبادرة والمحافظات التى استهدفتها والنتائج التي توصلت لها الحملة:

* التعريف بالمبادرة

الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية عملت من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري.