أخبار مصر | في عهد السيسي.. القضاء على فيروس "سي" من خلال حملة 100 مليون صحة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. القضاء على فيروس "سي" من خلال حملة 100 مليون صحة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدة مبادرات رئاسية صحية للحفاظ على صحة المواطنين، وكان على رأسهم مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، لتصبح مصر خالية من ذلك المرض اللعين.
تقدم لكم بوابة "الخليج 365" الاكترونية، فى السطور القادمة التعريف بالمبادرة والمحافظات التى استهدفتها والنتائج التي توصلت لها الحملة:
* التعريف بالمبادرة
الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية عملت من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري.
* مراحل الحملة
التوقيت الزمني والتوزيع الجغرافي:
تمت الحملة من خلال ثلاث مراحل متتالية استمرت على مدار 7 أشهر، بدأت من 1 أكتوبر 2018 وانتهت فى إبريل 2019.
كانت المرحلة الأولى فى محافظات: (الأسكندرية، البحيرة، مطروح، بورسعيد، دمياط، القليوبية، جنوب سيناء، الفيوم، أسيوط).
أما المرحلة الثانية شملت محافظات: (شمال سيناء، البحر الأحمر، القاهرة، الاسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان).
والمرحلة الثالثة والأخيرة شملت محافظات: (الوادي الجديد، الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنيا، قنا).
* نتائج المبادرة
1- شملت مبادرة 100 مليون صحة 27 محافظة بالجمهورية.
2- فحصت 50 مليون مواطن أعمارهم أكبر من 18 سنة بمختلف المحافظات.
3- الكشف عن فيرس سى بين 3.2 مليون طالب بالمرحلة الثانوية بالجمهورية.
4- فحص 10.7 مليون طالب للكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم والسمنة.
5- 24 ألف شخص أجنبي ترددوا على المبادرة وحصلوا على جميع الخدمات الصحية.
6- تخصيص 309 نقاط مسح موزعة جغرافيا على جميع أنحاء الجمهورية للاستمرار فى استقبال المواطنين.
7- تقديم خدمات الحملة لغير المصريين استمر حتى 31 أغسطس 2019.
8- استمر تقديم الخدمات للمصريين حتى 31 ديسمبر 2019.
9- توفير 41 نقطة مسح بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لتقديم خدمات المسح للمصريين العائدين من الخارج.
10- اكتشاف 2.2 مليون مواطن مصاب بالأجسام المضادة لفيروس سى.
11- تم صرف علاج فيرس سى لــ 900 ألف مواطن مصرى حتى الآن.