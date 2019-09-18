شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل حملات استرداد حقوق الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى المحافظات، الثلاثاء، حملاتها لإزالة التعديات على أراضى الدولة وحرم الطريق واسترداد حق الشعب وعودة هيبة الدولة، فضلا عن البت فى تقنين الأراضى.

فى أسيوط، أعلن العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، استكمال أعمال إزالة التعديات بجوار مزلقانات السكة الحديد والبدء فى إنشاء مبنى الإشارات الإلكترونية بمركز ديروط، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المزلقانات وإزالة التعديات.

وأوضح أنه تمت إزالة 7 تعديات مبانٍ، بالتنسيق مع القيادات الطبيعية بالمركز، لافتاً إلى استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات والإشغالات من الشوارع والميادين ومنع الاختناقات المرورية، معلنا نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعى.

وفى المنيا، نجحت حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء محمود خليل، مدير الأمن، فى إزالة 3270 مخالفة متنوعة بينها 3264 مخالفة تعدٍ على المرافق العامة، و8 على مجرى نهر النيل، و8 على المسطحات المائية وإزالة التعديات من على حرم الطريق بدائرتى مركزى شرطة مغاغة وسمالوط.

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فى بنى سويف، ترأس المحافظ، المستشار هانى عبدالجابر، اجتماع اللجنة العليا رقم (28) للبت فى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، بحضور اللواء شريف عبدالستار، نائب مدير الأمن، واللواء عصام العلقامى، السكرتير العام، والمستشار محمد صلاح مطر، مفوض الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأعلن المحافظ أن عدد الطلبات التى تمت الموافقة عليها بلغ 652 طلب تقنين، فيما بلغ عدد العقود التى تم تحريرها 107 عقود ابتدائية موزعة بواقع 90 عقدا لأراض «مبان»، و17 عقد زراعة، كما تم فحص 7168 طلب تقنين ومعاينة 3388 طلبا، وجار البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.

وأكد عبدالجابر أن ملف تقنين أراضى الدولة من الملفات التى توليها المحافظة اهتماما كبيراً، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة، مشيرا إلى متابعته، بشكل يومى، نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت.

وفى كفرالشيخ، سلم المحافظ، الدكتور أسماعيل عبدالحميد طه، 6 عقود تقنين أراض للمستفيدين من واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقى من سعر ربط هذه القطع، لافتاً إلى أن هذا يعد إنجازا كبيرا.

ودعا المحافظ، أصحاب عقود التقنين بالمحافظة للمبادرة إلى استكمال الإجراءات، ليتم تسليمهم العقود فى نفس اليوم، خاصةً أصحاب الأراضى الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتاً إلى انه بدأت حملة لقطع المرافق لعدم استكمال أصحابها الإجراءات، مشيراً إلى أن باب التقنين لن يستمر مفتوحا طويلاً.

وأكد المحافظ أن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم تتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائى للتسعير، ليصل عدد عقود التقنين إلى 242 عقدا.