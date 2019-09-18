شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماعات لجنة إعداد لائحة قانون الجمعيات.. الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، وجود استعدادات لوضع تصور للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الجديد، على أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها، الأسبوع المقبل، برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعضوية عدد من الجهات المعنية.

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وقال عبدالموجود، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن القانون الجديد به عدة مميزات للجمعيات الأهلية، منها أن مشروع القانون، وعلى خلاف كافة القوانين السابقة، ألغى كافة العقوبات السالبة للحريات، وألزم القانون كافة الكيانات المنظمة وفقا لأحكامه باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وحافظ القانون على وضعية الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا لاتفاقيات دولي~ة.

ولفت إلى أنه، تشجيعا للعمل للأهلى وتقديرا لدوره، تم تخفيض المبلغ المقدر لتأسيس المؤسسات الأهلية إلى 20 ألف جنيه، بدلا من 50 ألفا، بالقانون 70 لسنة 2017، ونص القانون ولأول مرة، على تعريف العمل التطوعى وجهات التطوع وأهدافه.

وأوضح أن القانون أقر مبدأ التيسير على راغبى الانخراط في العمل الأهلى، من خلال تأسيس جمعيات أو مؤسسات أهلية، مكتفيا بأن يكون مقر الجمعية أو المؤسسة الأهلية ملائما لإدارة نشاطها.