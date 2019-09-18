شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعقد لقاءات ثقافية مع كبار ضيوف مؤتمر بناء الدول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الأوقاف، عددًا من اللقاءات الثنائية مع نخبة من كبار ضيوف مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثلاثين ،الذى عقد بالقاهرة مؤخرا ، بمشاركة 300 ضيف ممثلين للعالم الإسلامى .
وشملت اللقاءات لقاء الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، و الدكتور أحمد زاهر علي وزير الشئون الإسلامية بدولة المالديف ، والدكتورعلى النعيمي ، رئيس المجلس الأعلى للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات ، والشيخ عبد الرحمن آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة البحرين ، وفضيلة الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا ، وبويار سباهيو رئيس المشيخة الإسلامية بألبانيا، و الشيخ نصرت رمضان رئيس الجمعية الاسلامية الثقافية بمقدونيا.
وتعقد لقاءات اليوم بعدد من المفتين ، ورؤساء المؤسسات العلمية المشاركين فى المؤتمر ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تعقد لقاءات ثقافية مع كبار ضيوف مؤتمر بناء الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.