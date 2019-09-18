شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تسلم أهالى سكان المدابغ لوحداتهم السكنية بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء ، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، صورا لتسلم أهالى سكان منطقة المدابغ بسور مجرى العيون لوحداتهم السكنية بمدينة بدر. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد الأسبوع الماضى منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإزالات، بعد نقل الورش من منطقة مدابغ سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي في بدر، تمهيداً لبدء أعمال التطوير بالمنطقة . Advertisements

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