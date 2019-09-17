شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تشارك في مسابقة الروبوت العالمية بالصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، مشاركة الجامعة بمسابقة الروبوت العالمية المقامة على هامش منتدى اتحاد جامعات طريق الحرير، الذي تستضيفه جامعة شيان بالصين خلال الفترة من ١٧- ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ .

وأشار إلى أن جامعة بنها تشارك بفريقين في هذه المسابقة أحدهما من كلية الهندسة ببنها، الذي يشارك بروبوت يدعم أطباء العيون في إجراء الجراحات المجهرية النادرة لشبكة العين، والتي تتطلب دقة ومهارة عالية، والفريق الثاني من كلية الهندسة بشبرا، ويشارك بدورة بروبوت يساعد في التخلص من نباتات ورد النيل والحشائش في المسطحات المائية والأنهار.

وأضاف أن مشاركة جامعة بنها في مثل هذه المسابقات الدولية تأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز، كما أنها تعزز من فرص التعاون الأكاديمي والابتكار والإبداع لدى المشاركين من الجامعة ونظرائهم بالجامعات الدولية.