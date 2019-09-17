شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 575 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بشوارع بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الثلاثاء، نتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة وجيه عبدالرازق.

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جاء ذلك بحضور اللواء أشرف شعراوي، مساعد مدير الأمن، والمقدم حاتم الديب، رئيس قسم شرطة المرافق، وعبدالحي سيد، ونادي مرداش، نائبي رئيس المدينة، ومسؤولي الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة -بحسب بيان- عن إزالة ورفع 575 حالة إشغال متنوعة من طريق الكورنيش أمام عمارة الغاز الطبيعي، وشارعي الروضة وحاتم رشدي وبعض الشوارع الجانبية والفرعية، والتي شملت تندات وباعة جائلين واستندات وإعلانات عشوائية ومخالفة، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء.

وأكد المحافظ على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.