شكرا لقرائتكم خبر عن «المجمع المقدس للروم» يعقد اجتماعه الدوري في «بطريركية الإسكندرية» 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم ومطران طنطا وتوابعها، الثلاثاء، أن البابا ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم يترأس الاجتماع الدوري للمجمع المقدس الذي يعقد في المقر البطريركي بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 وحتى 10 أكتوبر المقبل.

وأوضح «أنطونيو» أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع 29 مطراناً و5 أساقفة عموميون من خارج مصر، كما أنه سيتم مناقشة 5 ملفات رعوية وتنظيمية مهمة خلال فترة انعقاد اجتماع المجمع المقدس.

وذكر أن المجمع سيناقش موقف الكنيسة الإسكندرانية من أشكال العبودية الحديثة، ونضال اللاجئين من أجل حياة أفضل وكيفية معالجة قضية السحر في البلدان الأفريقية وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القارة الأفريقية اليوم، والقضايا البيئية واستخدام وسائل الإعلام في العمل التبشيري وتأسيس صندوق للإكليروس، كما سيتم تقديم 9 عروض عامة من المطارنة والأساقفة للبطريركية، بالإضافة إلى أنشطة الإبراشيات الكبرى في القارة الإفريقية، وكذلك القضايا التي تهمّ كنائس بطريركية الإسكندرية.