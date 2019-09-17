شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين عن «حروب الجيل الرابع»: تستهدف أقوى مفاصل الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين من تأثير حروب الجيل الرابع التي تتعرض لها مصر حاليا، مؤكدا أنها تستهدف ضرب أقوي مفاصل الدولة المصرية، ودعا نقيب المهندسين جموع المصريين إلى عدم الإنسياق وراء الشائعات، مشددا على أن الشائعات هي السلاح الرئيسي في حروب الجيل الرابع.

وطالب نقيب المهندسين، جموع الشعب المصري أن يعي خطورة هذه الحرب، وأن يتمسك بتطبيق الأية الكريمة التي يقول فيها الله عز وجل «يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».

وقال ضاحي: «حروب الجيل الرابع هي أخطر أنواع الحروب ،لأنها حرب بين دولة وعناصر غير مرئية تستخدم التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات في تحقيق الأهداف التي تكون دائما وأبدا أهداف خبيثة تستهدف هدم الدولة».

وأضاف: «التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين، تماما مثل الطاقة الذرية، التي تستخدم في توليد الكهرباء، وتستخدم أيضا في تصنيع القنبلة الذرية التي تبيد الواحدة منها آلاف البشر في لحظات».

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وتابع: «الهدف الرئيسي لحروب الجيل الرابع هو ضرب الدولة في أقوي مفاصلها، ولهذا يستهدفون حاليًا القوات المسلحة المصرية، لأنها الحامي الرئيسي للوطن، على مر العصور، وكل مصري مخلص يرفض المساس بالقوات المسلحة، لأنها كيان وطني مخلص عقيدته الأساسية هي حماية أرض مصر انطلاقا من معتقد مصري راسخ في أذهان كل المصريين وهو أن» الأرض عرض«.

جاء ذلك خلال ندوة «كاتب وكتاب» الذي نظمتها لجنة المكتبات بنقابة المهندسين مساء امس، لمناقشة كتاب «حروب الجيل الرابع وعلاقتها بتكنولوجيا المعلومات»، وحاضر فيها اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، ومستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية، وحضرها المهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة وأعضاء مجلس النقابة.

وأكد اللواء محمد الغباري، أن حروب الجيل الرابع تستهدف في الأساس إسقاط الدولة كلها دون إطلاق رصاصة واحدة من أية دولة معادية، وأنها تسعي في البداية إلى تدمير الأجيال من أعمار 12 سنه إلى 18 سنه تدميرا كاملا، مشددا على أن الحرب التي تتعرض لها مصر والمنطقة العربية حاليا، تتم لصالح دول معادية.

وأضاف: «العالم غير نمط حروبه عدة مرات خلال التاريخ البشري ،مشيرا إلى أن الحروب بدأت بالتحام جيشين وجها لوجه، في معركة لاتنتهي إلا بإبادة أحدهما ،ثم تم إختراع البارود والطائرات والصواريخ والقنابل لكي يتمكن كل جيش من قصف الآخر دون التحام مباشر معه لتقليل الخسائر البشرية».

وتابع: «بعده ظهر جيل ثالث من الحروب بأن يحاصر جيش ما جيش آخر ليمنعه من المشاركة في القتال من الأساس وهو ما فعله القائد الالماني روميل في الحرب العالمية الثانية في ليبيا والصحراء الغربية في مصر حينما حاصر القوات البريطانية وأسر منها 120 ألف جندي بريطاني، ولكن تكلفة ذلك كانت كبيرة جدا ولم يتمكن روميل من استكمال المعركة، ثم ظهر نوع جديد من الحروب على أيدي المصريين في حرب أكتوبر1973 حينما حدث تناسق كامل بين الأسلحة المشتركة في الحرب، وكانت هذه أول مرة تحدث في الحروب النظامية، ولهذا أعتبر العسكريون في العالم ما فعله الجيش المصري في حرب أكتوبر إعجازا».

وأوضح الغباري أن التكلفة الباهظة للحروب التقليدية كانت وراء ظهور ما تم تسميته حروب الجيل الرابع.. وقال «حروب الجيل الرابع تحتوي على 4 عناصر أساسية وهي»الحرب بالوكالة«وهدم الدولة من الداخل والحصار الإقتصادي والحرب النفسية من خلال بث الشائعات».