شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «عيادة علاج الألم المزمن» في منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، الثلاثاء، بدء تشغيل «عيادة علاج الألم المزمن» لأول مرة بمحافظة بورسعيد، وذلك بمستشفى التضامن بالمحافظة كمبادرة من مشروع التأمين الصحي الشامل لعلاج الأمراض الحادة والمزمنة لدى المنتفعين من المنظومة.

وأعلن السبكي أن العيادة ستبدأ عملها اعتبارا من يوم الخميس القادم وستكون متاحة أسبوعيا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا.

وأشار إلى أن وظيفة «عيادة علاج الألم المزمن» هي علاج الألم الحاد والمزمن من أجل تقديم الإغاثة للمريض وتحسين نوعية الحياة لديه من خلال إيجاد نظام صحي متكامل للتعامل مع الألم الحاد والمزمن لديه، بما يضمن مستوى معيشيا صحيا أفضل للمواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، ومن الحالات التي تعالجها «عيادة علاج الألم المزمن» ألم الظهر بعد جراحة العمود الفقري، ألم المفاصل، ألم الحوض المزمن، ألم السرطان، الاعتلال العصبي السكري، ضيق القناة الشوكية، اضطرابات المفاصل، الألم المزمن بعد الجراحة، الذبحة الصدرية التي لا يمكن علاجها بواسطة الجراحة أو تركيب الدعامة، والعديد من الآلام الأخرى، والتي تعالج باستخدام أدوية وتقنيات غازية حديثة.