شكرا لقرائتكم خبر عن 150 طالبًا يشاركون في المهرجان الرياضي للدراجات في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، المهرجان الرياضي للدراجات بمشاركة 150 طالبا وطالبة من المراحل التعليمية المختلفة، والذي استضافته محافظة السويس.

وبحسب بيان، شهد المهرجان تكريم جميع الطلاب المشاركين وتوزيع شهادات التقدير من الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، إنه سيجري تنفيذ عدة مهرجانات رياضية مختلفة خلال الفترة المقبلة بالمحافظات لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاهتمام بمدرسي ومدرسات التربية الرياضية من خلال عقد مجموعة من الحزم التدريبية في مختلف الألعاب.