شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. قطع المياه عن 18 قرية في الإسكندرية والبحيرة للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الثلاثاء، عن قطع المياه عن 18 قرية بمنطقة النهضة الزراعية على حدود محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وذلك بدءا من التاسعة صباح السبت المقبل.

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وأفاد بيان صادر عن الشركة بأنه سوف يتم قطع المياه عن قرى «حارس، المسيري1 و2، الحظيرة، الحاجر، العقارية، سيف النصر، الأمل، العروبة، الأندلس، النجارين، مزرعة 3 شبكة لبحيرة، كوبري عماد، يحي عارف، البيضة مهندسين، سند 1و2، السلام»، وذلك لمدة ٢٤ ساعة .

وأوضحت الشركة في بيانها أن قطع المياه يرجع لبدء أعمال الصيانة الطارئة بخط مياه قطر 700 مم بمنطقة النهضة الزراعية، لافتة إلى أنه يمكن لقاطني تلك القرى طلب سيارات مياه من خلال الاتصال بـ125.

يذكر أن القرى الـ18 تقع على الحدود بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وتمدها شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالمياه، فضلا عن كونها المسؤولة عن أعمال صيانة الشبكات وتحصيل الفواتير.