شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تدعم زواج 1725 يتيمة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الثلاثاء، استكمال الجمعية لحملة «أكفل.. استر.. وجوز»، وتدعم الجمعية في شهر سبتمبر زواج 32 فتاة من الفتيات اليتيمات غير القادرات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة بني سويف.

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وأكد «شعبان» خلال بيان، الثلاثاء، على أن حملة «أكفل..استر..وجوز» هدفها هو دعم زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، اللاتي تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن، وهو نشاط خيري يأتي في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقي المساعدة في بناء حياة جديدة.

وأوضح أن المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في محافظة بني سويف، حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي في مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

يذكر أن الجمعية دعمت منذ بداية العمل في محافظة بني سويف زواج عدد 1725 فتاة يتيمة، وسعت ومنذ انطلاق عملها الخيري في القاهرة والمحافظات إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحي حياتهم.