شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الدول العربية تدعم الرؤية المصرية والسودانية بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن الدول العربية تؤيد الرؤية المصرية والسودانية لحل المسائل الفنية المتعلقة ببناء سد النهضة الإثيوبي، بما يراعي مصالح الدول الثلاث.

وقال أبوالغيط، في تصريحات للصحفيين بالقصر الجمهوري السوداني، إنه «أثناء اجتماع مجلس وزراء الجامعة العربية في 10 سبتمبر الجاري، وفي إطار مشاورات مغلقة وقاصرة على وزراء ورؤساء الوفود فقط، طرح وزير خارجية مصر موقفا برؤية الجانب المصري، معبرا عن إحساس مصر بأن الجانب الآخر (في إشارة لإثيوبيا) لا يتفاوض بالقدر المطلوب من الإخلاص، وأنه يأخذ موقفا متشددا»، مضيفا أن «وزير الخارجية المصري ينوي رفع تقرير لوزراء الخارجية العرب»​​​.

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وأوضح أبوالغيط أنه «لاحظ أن كافة وزراء الدول العربية تحدثوا بأكبر قدر من الفهم ومن الدعم للرؤية المصرية والسودانية، باعتبارهما دولتي المصب»، لافتا إلى أن «وزراء خارجية الدول العربية خلال الاجتماع المغلق، طالبوا الجانب الإثيوبي بالتسلح بقدر من المرونة وبما يحمي مصالح الأطراف الثلاثة».

وأكد أبوالغيط أنه «من الواضح أن الأمة العربية تؤيد مصر والسودان في كثير من مطالبهما المشروعة».

ويزور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، العاصمة الخرطوم، وقد التقى بوزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان.