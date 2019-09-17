شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحجب موقعًا وينذر 10 أخرى في واقعة «معلمة بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد حجب موقع إلكترونى، لنشره أكاذيب وشائعات السوشيل ميديا دون التحقق من صحتها وقام بترويج أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة، كما قرر المجلس توجيه إنذارات لـ10 مواقع إلكترونية، نقلت شائعات من مواقع التواصل بشأن معلمة بورسعيد.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقدت اجتماعا لها لمناقشة تقريرعن التغطية الإعلامية للواقعة والمعروفة إعلاميًا بـ«إغماء مدرسة بورسعيد».

ويتضمن التقرير وقائع لمخالفات ارتكبتها المواقع والصفحات الإلكترونية، ومن المقرر أن تصدر اللجنة توصياتها لرفعها للمجلس بعد مناقشة التقرير وتحديد المواقع المخالفة.