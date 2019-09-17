شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: سنسحب القوات السودانية من اليمن عند الضرورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم عند الضرورة، مضيفا أن الحديث عن تشكيل تجمع إقليمي لايزال قيد البحث مع دول أخرى.
وقال البرهان إن القوات السودانية في اليمن لا تقاتل ضد أي طرف بل تقوم فقط بأعمال دفاعية، مؤكدا أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم متى استدعت الضرورة ذلك.
وكشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن التجمع الإقليمي مجرد مقترح جرى بحثه في مفاوضات أجراها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مع المسؤولين في الحكومة السودانية خلال زيارته الرسمية الأولى بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.
وذكر البرهان أن التجمع الذي سيضم إريتريا وإثيوبيا ومصر وتشاد والدول المطلة على البحر الأحمر سيشكل بعد موافقة قادة هذه الدول عليه.
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