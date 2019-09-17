شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: إيرادات قناة السويس زادت بقيمة 600 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن إيرادات قناة السويس زادت بقيمة 600 مليون دولار.
وأضاف سعيد خلال لقاء إعلامي: «قناة السويس جاءت في وقت قياسي، حينما تزايدت نسبة الاحتباس الحراري، وبدأ القطب الشمالي في الانصهار»، متابعا: «مشروع قناة السويس لم يعد مجرد مشروع لمرور السفن، وإنما يرتبط بالصناعات والاستثمارات في منطقة القناة».
وأوضح المحلل السياسي عبدالمنعم سعيد أن الإخوان كانوا يهاجمون مشروع قناة السويس الجديدة قبل إتمامه، متابعا: «الدولة تعمل على تعظيم ثروات البلد، والاكتفاء من المعونات الأجنبية».
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