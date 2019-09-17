شكرا لقرائتكم خبر عن وقف رحلات العبّارة «محبة» بين ميناءي سفاجا وضبا لإجراء تفتيش بحري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن التوكيل الملاحي للعبارة «محبة»، الثلاثاء، وقف رحلات نقل الركاب والشاحنات على العبارة بين ميناءي سفاجا وضبا السعودي، لإجراء أعمال التفتيش البحري للعبارة من جانب هيئة السلامة البحرية.
ومن المقرر استئناف الرحلات البحرية للعبارة بعد انتهاء أعمال التفتيش والتأكد من صلاحيتها للإبحار وسلامة أجهزة البحث والإنقاذ وشهادات الصلاحية والتأمين والتسجيل الخاصة بالعبارة.
فيما تتواصل الرحلات البحرية للعبارتين السريعتين القاهرة والرياض من ميناءي سفاجا والغردقة إلى ميناء ضبا السعودي.
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