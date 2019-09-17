شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| حبس كمال خليل 15 يومًا بتهمة تكدير الأمن العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمرت النيابة العامة بحبس كمال خليل، الناشط السياسى، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وقررت النيابة استكمال التحقيق معه يوم السبت المقبل. وأفادت مصادر أمنية وقضائية بأن اتهامات موجهة لـ«خليل» بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

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