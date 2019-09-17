عبدالمنعم سعيد: معركة الإخوان مع الشعب المصري.. ونحتاج إعلامًا يعتمد على الحُجّة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن معركة الإخوان هي ضد الشعب المصري نفسه في محاولة لتفكيكه.
وأضاف سعيد خلال لقاء إعلامي: «مهمتنا تحصين الشعب المصري من محاولة الإخوان لتفكيكه»، متابعا: «التحصين يتم من خلال رفع جودة التعليم مع الصحة، ويجب أن نشارك الشعب آلامه، فالتطوير والبناء مرتبطان بالتضخم».
وأوضح المحلل السياسي أن الإعلام يحتاج لمشروع قومي من أجل بناء الإعلام الحديث الذي يعتمد على المعلومات والمعرفة والحُجّة القادرة على البرهنة والتحقق.
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