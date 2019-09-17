شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعليم بـ«سيكم» يكشف سر وجود الطلاب بشكل دائرة في الطابور الصباحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال السيد، مدير المنظومة التعليمية بــ«سيكم»، إن الباصات تقوم بترك التلاميذ قبل المدرسة بـ 500 متر من أجل أن يسيروا على الأقدام هذه المسافة أثناء ذهابهم إلى المدرسة، حتى يكونوا مليئين بالحيوية والطاقة، وذلك خلال حواره في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد.

وأضاف «السيد» أنه لا توجد طوابير في مدارس سيكم للطلاب ولكن تتم عن طريق دوائر، حيث يقف الطلاب مع أساتذتهم في دوائر من أجل أن يتعلموا القيم، «مفيش واحد فيها الأول ومفيش واحد أخير، زمان الخايب كان بيقف آخر الطابور، واللي لبسه مش نظيف كان يقف في نصف الطابور».

وتابع: «مفيش حاجة اسمها يا وله عند مناداة الطالب، اسمها لو سمحت، مفيش حاجة اسمها يا مقصوف الرقبة، عشان ندي للطالب ذاته من أجل الإبداع».