شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يدشن مبادرة طلابية لتنظيف الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشّن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، مبادرة تطوعية ينفذها فريق المبادرات الطلابية بالجامعة لتجميل وتنظيف قاعات وفصول ومباني الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد بعنوان «النظافة ثقافة»، التي جاءت كمشاركة من الطلاب في الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.

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وأكد رئيس الجامعة، خلال مشاركته بفعاليات المبادرة، أن المبادرة تعد الأولى من نوعها، وتأتي حصرية على مستوى الجامعات المصرية، وترتكز على إعلاء قيم التطوع ومشاركة الطلاب في القضاء على مشكلة النظافة وقلة العمالة، وتهيئة الفصول والمدرجات الدراسية لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد، وهو ما يؤكد وعى طلاب جامعتنا بأهمية المشاركة في الأنشطة خلال فترة العطلة الصيفية، وتفعيل عدد من المبادرات المهمّة.

وأشاد «عزيز» بالفكرة كونها تنشر ثقافة أن نظافة البيئة المحيطة مسؤولية مشتركة لجميع فئات المجتمع، مطالبا باستمرارها وتعميمها وتطويرها، ومشددا على كل أمناء الكليات بمساعدة فريق المبادرة، وتقديم كافة أوجه الدعم التي من شأنها إنجاح تلك الفعالية.

من جانبه، ذكر الدكتور محمد عبدالتواب، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمشرف على فريق المبادرات، أن المبادرة تمثل سلوكا فرديا وجماعيا، وتتطلب تضافر جهود كافة شرائح الجامعة لتحقيق الهدف منها، لافتا إلى أن المبادرة يشارك بها ٧٠ طالبًا وطالبة، وأن الفعاليات انطلقت من كلية الآداب، ووصلت إلى كليات التجارة، والألسن، والهندسة، وسوف تواصل المبادرة نشاطاتها التي تنتهي الأسبوع القادم في باقي الكليات.