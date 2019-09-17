شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى.. استطلاع: نتنياهو يخسر وتحالف جانتس يتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت مراكز الاقتراع فى انتخابات الكنيست بإسرائيل أبوابها، حيث تشير الاستطلاعات الأولى إلى تقارب النتائج بين حزب "الليكود" التابع لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وتحالف أزرق أبيض.

وحسب استطلاع لرأى الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرته اليوم الثلاثاء القناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلى - نقلته وكالة معا- فإن تحالف "أزرق أبيض" بقيادة رئيس الأركان الأسبق، بينى جانتس، سيحصل على 33 مقعدا من أصل الـ 120 فى الكنيست، مقابل 31 لحزب "الليكود" الذى يقوده نتنياهو.

وحصلت أحزاب اليمين (بدون حزب ليبرمان) على 58 مقعدا وأحزاب الوسط والعرب على 54 بحسب عينة تلفزيونية للقناة 11 الإسرائيلية.

وبلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة السادسة من مساء اليوم 53.5% وهى تمثل 3 ملايين و 418 ألف ناخب وتعتبر هذه النسبة أعلى بـ 1.5% عن الانتخابات السابقة والتي جرت في شهر نيسان من العام الحالي.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن المقابلات التي يجريها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى مع عدد من وسائل الإعلام هذا اليوم وقيامه بدعاية انتخابية، تعتبر خرقا واضحا لقانون الانتخابات المعمول به.

وأوضحت اللجنة انه في حال تلقيها شكوى خطية بهذا الخصوص فإن رئيس اللجنة القاضى حنان ملتسر مخول صلاحية فرض غرامات مالية مغلظة على وسائل الإعلام التي قامت بنشر التصريحات وعلى حزب الليكود.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية القاضي حنان ميلتسر إنه يتم بذل جهود جبارة لضمان عدم تزوير نتائج الانتخابات.

وهذه نتائج العينات حتى الآن.

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"الليكود". 31

"ازرق ابيض". 33

"ليبرمان". 8

"ميرتس/ باراك". 6

"العمل/ ليفي". 6

"يمينا المتطرف". 6

"القائمة العربية المشتركة". 13