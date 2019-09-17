شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحجب موقعا روج أخبارا كاذبة ضد مؤسسات الدولة وينذر 10 مواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، حجب موقع إليكترونى ، لنشره أكاذيب و شائعات السوشيل ميديا دون التحقق من صحتها و قام بترويج أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة ، كما قرر المجلس توجيه انذارات لـ 10 مواقع إلكترونية ، نقلت شائعات من مواقع التواصل بشأن معلمة بورسعيد .

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقدت اجتماعا لها لمناقشة تقريرعن التغطية الإعلامية للواقعة والمعروفة إعلاميا بـ"إغماء مدرسة بورسعيد ".

يتضمن التقرير وقائع لمخالفات ارتكبتها المواقع و الصفحات الإلكترونية، و من المقرر أن تصدر اللجنة توصياتها لرفعها للمجلس بعد مناقشة التقرير و تحديد المواقع المخالفة .