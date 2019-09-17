شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: إنتاج 11 مليون برميل من النفط في نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي، مضيفا أنه سيتم إنتاج 11 مليون برميل من النفط في نهاية سبتمبر.
وأضاف وزير الطاقة السعودى خلال مؤتمر صحفى حول هجوم أرامكو، أنه سيتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط قبل نهاية نوفمبر، و إمدادات السوق المحلية لم تتأثر جراء الهجوم الإرهابي، مضيفا أن الاعتداء الإرهابي على المملكة يعتبر هجوما على كافة الدول.
وتابع وزير الطاقة السعودى أنه نسعى لأن نكون مصدر آمن لإمدادات النفط العالمية، و على المجتمع الدولي محاسبة كل من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية.
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