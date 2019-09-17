شكرا لقرائتكم خبر عن الباز: جميع فئات الشعب سيصلها العائد من الأداء الإصلاح الاقتصادي عن طريق دعم المشروعات الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، باللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن ذلك الاجتماع الهام، كان لبحث لبحث مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى للعام الجارى 2019/2020.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يهتم بالسياسات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن السيسي أصدر تعليمات بانعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على وعوائده على جموع المصريين.

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وأكد مقدم برنامج "90 دقيقة"، أن الدعم سيصل الجميع عن طريق تطوير جودة الخدمات، والاستفادة من عوائد التنمية، مؤكداً على أن جميع الفئات في المجتمع سيصلها الدعم والعائد من هذه الساسة عن طريق ضخها في المشروعات الخدمية.