"الحركة القضائية الجديدة واعترافات ربة منزل قتلت زوجها في قنا".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

سهلن الدعارة.. حبس ١٢ فتاة تم ضبطهم داخل ٤ كافيهات بالمهندسين

أمرت نيابة العجوزة، بحبس 12 فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض عليهن داخل 4 كافيهات خلال حملة مكبرة أمس.

ووجهت النيابة للمتهمات، اتهامات تسهيل وممارسة الدعارة والتحريض على الفسق.

بالأسماء.. الجزء الثاني من الحركة القضائية الجديدة بعد فحص التظلمات

اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الجزء الثاني للحركة القضائية الجديدة لعام 2019/2020، بعد فحص تظلمات القضاة على انتقالتهم بتلك الحركة.

وتشمل الحركة، ترقيات أعضاء النيابة العامة لرؤساء بمحاكم الاستئناف إضافة إلى تنقلات رؤساء الاستئناف بين المحاكم على مستوى الجمهورية.

لأول مرة.. انعقاد المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار "حسام الدين"

انعقد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية، لأول مرة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، بعد اكتمال عطاء المستشار أحمد أبو العزم الرئيس السابق.

تأجيل إعادة محاكمة 46 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح" لـ16 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 16 أكتوبر المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في وقت سابق بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

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بزعم توظيفها.. ضبط مالك شركة استولى على 4 ملايين جنيه من مهندس في الإسماعيلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على أكثر من أربعة ملايين جنيه بزعم توظيفها.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد المواطنين "مهندس-مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعلية" بقيام "مالك شركة توريدات-مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعلية" بالحصول منه على مبلغ مالي قدره 4 مليون و410 ألف جنيه، بزعم استثمارها له في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصوله على أرباح متفق عليها.

استمرار حبس شقيق وزير المالية السابق في قضية تهريب الآثار لإيطاليا

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف رؤوف بطرس غالي بكفالة مالية، وأيدت استمرار حبسه 45 يومًا.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، أمرت بإخلاء سبيل رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق بطرس غالي بكفالة مالية 50 ألف جنيه في واقعة اتهامه بتهريب آثار مصرية لإيطاليا في حقائب دبلوماسية.

قطاع السجون يوافق على التماس 7 من نزلاء سجن دمنهور لزيارة ذويهم

وافق قطاع السجون على التماس 7 من نزلاء سجن دمنهور "رجال" بزيارة ذويهن من نزلاء سجن دمنهور "نساء" – أمهاتهم وزوجة أحدهم- حيث تمت الزيارة، وإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى.

يأتي ذلك في إطار حرص القطاع على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والإجتماعي لهم داخل محبسهم.

ألقته حيًا في النيل.. اعترافات ربة منزل قتلت زوجها في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل في قنا وضبط مرتكبها.

تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة طافية بمجرى نهر النيل بدائرة المركز لشخص مجهول الهوية موثق اليدين والقدمين، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية أو متعلقات أو أوراق تدل على هويته.

ضبط تاجري مخدرات والتحفظ على مصنع ترامادول في الغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط "عناصر إجرامية" يقومون بالاتجار في العقاقير المخدرة "الترامادول" وقيامهم بإعداد مخزن ملحق بمسكن ملكهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، لتصنيع ذلك المخدر وإنتاجه بكميات كبيرة.