محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن مرصد حلوان (معمل أبحاث الشمس)، التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، وجود كسوف حلقي للشمس يوم 26 ديسمبر المقبل.
وأضاف المرصد في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن رؤية الكسوف الحلقي للشمس من المملكة العربية السعودية وجنوب الهند وأجزاء من إندونيسيا، إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك، كما أنه سيرى في أجزاء من أوروبا وأجزاء من آسيا وشمال غرب أستراليا.
وأكد المرصد، أن هذا الكسوف الحلقي لا يُري في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر لا يرى في مصر.. "مرصد حلون": كسوف حلقي للشمس 26 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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