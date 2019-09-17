​​ الفقي: مكتبة الإسكندرية تسلمت وثائق "هيكل".. وحفل رسمي خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تسلمت وثائق وكتب الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

وأضاف "الفقي" في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إقامة احتفالية كبرى يوم 23 سبتمبر الجاري للإعلان عن تسلم الوثائق ومحتوياتها بشكل رسمي.

Advertisements

جدير بالذكر أن أسرة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وقعت اتفاقًا مع مكتبة الإسكندرية، مطلع العام الجاري، لتسليم مكتبة "هيكل" لمكتبة الإسكندرية.

ويتضمن الاتفاق تسليم مكتبة "هيكل" متضمنة كتبه وأوراقه، فضلاً عن بعض المتعلقات الشخصية، ومنها المكتب الذي جلس عليه وشَهِدَ كتاباته، إلى مكتبة الإسكندرية، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التي اتفق عليها الطرفان.

​