"شومان" يعلن نجاح العملية الجراحية لشيخ الأزهر بفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، نجاح العملية الجراحية التي أجراها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في عينه بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء.

وقال شومان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، اليوم: "الحمد لله.. أجرى فضيلة الإمام الأكبر اليوم عملية ناجحة بالعين في العاصمة الفرنسية باريس، وهو بحالة جيدة والحمد لله، فاللهم لك الحمد والشكر".

كان الإمام الأكبر سافر الأسبوع الماضي، إلى العاصمة الفرنسية "باريس "، لإجراء عملية جراحية في العين.

وتعد هذه هي العملية الثانية التي يجريها شيخ الأزهر، بعد أن أجرى الأولى في يوليو الماضي.