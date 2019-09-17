جهاز 6 أكتوبر: طرح وحدات ومحال بالمزاد العلني 15 أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، طرح 12 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 30 و60 مترًا، و7 محلات تجارية بمساحات تتراوح بين 32 و96 مترًا بمبنى السوق التجاري رقم 3 بالقطاع أ، يوم 15 أكتوبر المقبل، بنظام المزاد العلني.
ويتم شراء كراسة الشروط من مقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر مقابل سداد 500 جنيه لكل كراسة شروط.
كما يتم سداد 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد عن كل وحدة و25 ألف عن كل محل، على ان يكون آخر موعد لسداد التأمين قبل بدء جلسة المزاد مباشرة.
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