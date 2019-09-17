البابا تواضروس يستقبل سفير عمان بالمقر الباباوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور علي بن أحمد العيساني سفير سلطنة عمان بالقاهرة، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن البابا تواضروس رحب بسفير سلطنة عمان بالقاهرة، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.
وأضاف أن البابا قدم الهدايا التذكارية لسفير سلطنة عمان بالقاهرة، وتم التقاط عدد من الصور عقب اللقاء.
وكان البابا استقبل اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية سفراء مصر الجدد بدول ألمانيا والبحرين وكوت ديفوار والقنصل العام الجديد بلندن.
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