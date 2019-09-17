الصحة: تعيين "عماد بشير" رئيسًا لهيئة الرقابة والبحوث الدوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: أصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتعيين الدكتور عماد باسيليوس بشير، استاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بجامعة القاهرة، للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. وخاطبت وزارة الصحة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، للموافقة على إعارة الدكتور عماد بشير لمدة عام. وقالت وزارة الصحة في خطابها، إنها بصدد إعداد خطة متكاملة لتطوير العمل بالقطاعات الصحية على مستوى كافة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة؛ بهدف تقديم خدمة صحية ذات جودة وكفاءة عالية للمواطن المصري.

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